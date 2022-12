Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: Ο Μπάιντεν στέλνει Patriot στην Ουκρανία - Πώς αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν και θα μιλήσει στο Κογκρέσο σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη για τη χώρα του και να στείλει ένα μήνυμα στους Ρώσους εισβολείς της.



Ο Ζελένσκι ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι η επίσκεψη, το πρώτο γνωστό ταξίδι του εκτός Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο, έχει ως στόχο «να ενισχύσει την αντοχή και τις αμυντικές ικανότητες» της Ουκρανίας και να συζητήσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρότι οι πρώτες κατ' ιδίαν συνομιλίες Μπάιντεν-Ζελένσκι από το 2021 αναμένεται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς και σε κυρώσεις στη Ρωσία, ο ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι είπε ότι οι δυο άνδρες θα συζητήσουν επίσης πώς θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Μπάιντεν κάλεσε τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον επειδή ο πόλεμος της Ρωσίας εισήλθε σε «νέα φάση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

