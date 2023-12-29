Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται στην Αίγυπτο, για να συζητήσει σχέδιο με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, που προβλέπει επίσης απελευθέρωση ομήρων στα χέρια μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο Τσαχάλ πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακο, ειδικά στη Ράφα, όπου κάτοικοι έτρεξαν στους σωρούς των συντριμμιών σε αναζήτηση επιζώντων.

«Καθόμασταν ήρεμα (σ.σ. στο σπίτι) όταν ξαφνικά ακούσαμε ισχυρή έκρηξη κι άρχισαν να πέφτουν πάνω μας συντρίμμια», περιέγραψε ο Ταϊσίρ Αμπού Αλ Έις στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το διαμέρισμά μας καταστράφηκε εντελώς, οι κόρες μου ούρλιαζαν. Υπάρχουν πολλά θύματα (...) Προσπαθούμε να βγάλουμε γείτονες από τα ερείπια, αλλά υπάρχουν μάρτυρες».

Νότια της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνιος τραυμάτισε δυο Ισραηλινούς, 20χρονη και 25χρονο, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σε επίθεση με μαχαίρι, προτού πέσει νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία και εργαζόμενους σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών, με τη Χαμάς να εξαίρει την «ηρωική επιχείρηση» σε «ανταπόδοση» της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνομιλίες στο Κάιρο

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται σήμερα στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, για να συζητήσει σχέδιο τριών φάσεων του Καΐρου. Αυτό προβλέπει ανανεώσιμες παύσεις των εχθροπραξιών, σταδιακές απελευθερώσεις ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές και, τελικά, κατάπαυση του πυρός που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με έναυσμα την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας από τον στρατιωτικό βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 21.320 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, με τα θύματα στη μεγάλη πλειονότητά τους να είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Στο Ισραήλ, η επίθεση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν σε αιχμαλωσία πάνω από 120, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Στο Κάιρο, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιδώσει στους Αιγύπτιους μεσολαβητές «την απάντηση των παλαιστινιακών παρατάξεων, που περιέχει αρκετές παρατηρήσεις, στο σχέδιό τους», είπε στο AFP στέλεχος του κινήματος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι παρατηρήσεις αφορούν τον τρόπο που θα γίνουν οι «προβλεπόμενες ανταλλαγές», «τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν», καθώς και την «εξασφάλιση εγγυήσεων για την πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε σε επαφή (σ.σ. με τους μεσολαβητές) ακόμη και αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε για να τους φέρουμε όλους πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός μας», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μέλη οικογενειών ομήρων χθες Πέμπτη στο Τελ Αβίβ.

Η πιο γηραιά όμηρος

Αυτή που παρουσιαζόταν ως η πιο ηλικιωμένη όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας, η Ισραηλινοαμερικανίδα Τζούντιθ Γουάινστιν Χαγκάι, 70 ετών, ανακοινώθηκε ότι είναι νεκρή χθες Πέμπτη από το κιμπούτς της, το Νιρ Οζ, στα όρια της Λωρίδας της Γάζας.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, γιαγιά επτά εγγονιών, δασκάλα αγγλικών για παιδιά με ειδικές ικανότητες, σύμφωνα με το κιμπούτς της, είχε μεγαλώσει στο Τορόντο και είχε επίσης καναδική υπηκοότητα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το κιμπούτς όπου ζούσε ανακοίνωνε τον θάνατο του συζύγου της Γκάντι Χαγκάι, επίσης ομήρου στη Γάζα, όπου παραμένουν τα πτώματά τους.

Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται σε «μεγάλο κίνδυνο», ανέφερε εξάλλου προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς «η πείνα και η απελπισία» επιδεινώνονται στον θύλακο όπου σχεδόν δυο εκατομμύρια άνθρωποι —το 85% του πληθυσμού— έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πολλοί έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, τους έριξαν στους δρόμους η εξάπλωση των μαχών από τον βορρά στον νότο και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων που εκδίδει ο ισραηλινός στρατός. Χωρίς ωστόσο να μπορούν να ξεφύγουν από τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς.

Τις τελευταίες ημέρες, με την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Χαν Γιούνις (νότια) και στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, «τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι» κατέφυγαν τη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, πάν’ απ’ όλα στη Γάζα, είναι η ‘τερατωδία του αιώνα μας’» και πλέον «η ανοχή της Δύσης μετατρέπεται σε συνενοχή», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, η είσοδος της οποίας ελέγχεται από το Ισραήλ, δεν φθάνει παρά σε πολύ περιορισμένες ποσότητες, παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 22η Δεκεμβρίου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει καταλήξει σε «καταρχήν» συμφωνία με την Κύπρο για να ανοίξει θαλάσσιος διάδρομος που θα συνδέει νήσο με τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Στο αεροδρόμιο της Δαμασκού

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις εντάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, ειδικά στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπου το ισραηλινό γενικό επιτελείο αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη «επέκταση των μαχών».

Ο στρατός έκανε λόγο για επανειλημμένα πυρά από τον νότιο Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, όπου ηχούσαν σειρήνες της αεράμυνας από χθες το μεσημέρι, και ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον «θέσεων» της Χεζμπολά.

Και, αργά χθες βράδυ, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έγινε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε προάστια της Δαμασκού και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχοι ήταν θέση της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Σουέιντα (νότια) και τα περίχωρα του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την επαναλειτουργία του, έπειτα από τη διακοπή των πτήσεων εξαιτίας προηγούμενης ισραηλινής επιδρομής στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ, το οποίο σπανίως σχολιάζει πληροφορίες για επιδρομές στη Συρία, έχει πολλαπλασιάσει τα πλήγματα στη γειτονική του χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα ιρανικές και φιλοϊρανικές δυνάμεις.

Το Ιράν απείλησε το Ισραήλ πως θα υπάρξουν «άμεσες» ενέργειες και άλλες, από το «μέτωπο της αντίστασης», εναντίον του, μετά τον θάνατο ανώτερου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, του Ραζί Μουσαβί, σε πυραυλικό πλήγμα στη Συρία. Η ταφή του έγινε χθες Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Άλλο μέτωπο: η Υεμένη, από όπου οι σιίτες αντάρτες Χούθι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, παρεμποδίζοντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε ένδειξη υποστήριξης στους «αδελφούς» στη Γάζα. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε χθες Πέμπτη το βράδυ drone και βαλλιστικό πύραυλο των σιιτών ανταρτών.

