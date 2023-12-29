Η κληρονόμος της L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, έγινε η πρώτη γυναίκα που διαθέτει περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Η γαλλική αυτοκρατορία ομορφιάς που ίδρυσε ο παππούς της βρίσκεται σε καλό δρόμο, έχοντας τις καλύτερες επιδόσεις στο χρηματιστήριο εδώ και δεκαετίες.

Οι μετοχές της L'Oréal ανέβηκαν σε υψηλό ρεκόρ στο Παρίσι την Πέμπτη. Η εταιρεία είδε τις πωλήσεις της να ανακάμπτουν μετά την πανδημία που τότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν λιγότερο μακιγιάζ, αφού βρίσκονταν υπό περιορισμό.

Ο 12ος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο

Η 'καθαρή' περιουσία της 70χρονης Bettencourt Meyers, ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια στο Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας την τον 12ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Ωστόσο, η ίδια απέχει αρκετά από τον Γάλλο Bernard Arnault, ο οποίος είναι δεύτερος στη λίστα με καθαρή περιουσία 179 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κ. Arnault είναι ο ιδρυτής της LVMH, του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελείας στον κόσμο, ο οποίος κατέχει την Fendi και τη Louis Vuitton.

Η κα Bettencourt Meyers είναι η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η ίδια και η οικογένειά της είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της L'Oréal με ποσοστό περίπου 35%.

Η Φρανσουάζ έγινε η άμεση κληρονόμος της L'Oréal μετά τον θάνατο της μητέρας της, Liliane Bettencourt, το 2017.

Η μητέρα της Liliane Bettencourt και οι βιτριολικές δηλώσεις της στα ΜΜΕ

Η Liliane, διατηρούσε στενούς δεσμούς με Γάλλους ηγέτες και τα φώτα της δημόσιότητας ήταν συνεχώς στραμμένα πάνω της.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της ζωής της, είχε εμπλακεί σε μια δημόσια διαμάχη με τη Φρανσουάζ και την κατηγορούσε ότι ουσιαστικά θέλει τον θάνατό της.

«Η κόρη μου θα μπορούσε να περιμένει υπομονετικά τον θάνατό μου αντί να κάνει ό,τι μπορεί για να τον επισπεύσει», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Το 2011, ένα γαλλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Liliane είχε μια μορφή άνοιας και ανέθεσε στην Φρανσουάζ τον έλεγχο της περιουσίας και του εισοδήματός της, ενώ ένα άλλο μέλος της οικογένειας ανέλαβε να φροντίσει την υγεία και τη σωματική ευεξία της Liliane.

Η κ. Bettencourt Meyers αντίθετα από τη μητέρα της, είναι πιο εσωστρεφής προστατεύοντας την ιδιωτική της ζωή από τα ΜΜΕ.

Περνάει τον χρόνο της παίζοντας πιάνο, έχει γράψει δύο βιβλία για τους Έλληνες Θεούς και ο συγγραφέας Tom Sancton έγραψε το βιβλίο «The Bettencourt Affair», που αφορά την ζωή της.

