Η άνοδος της ακροδεξιάς αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του Politico.

Συγκεκριμένα, μέλη του απερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση ανέφεραν τη στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά και την άνοδο του λαϊκισμού ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος.

Η κλιματική αλλαγή και ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατέλαβαν επίσης υψηλή θέση, επισκιάζοντας παραδοσιακά ζητήματα όπως η μετανάστευση και η κατάσταση της οικονομίας.

Αλλά δεν έχουν όλοι τους ίδιους φόβους.

Ενώ οι σοσιαλδημοκράτες νομοθέτες τόνισαν τον δεξιό λαϊκισμό, την κλιματική κρίση και την κοινωνική ανισότητα στις απαντήσεις τους, οι ευρωβουλευτές από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια του μπλοκ ως τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απουσιάζει ιδιαίτερα στις απαντήσεις των δεξιών ευρωβουλευτών, αντίθετα, εστίασαν στους κινδύνους της μετανάστευσης και στη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και στις παγίδες μιας βιαστικής εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας.

Ναι, όχι, ίσως σε μια δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει σε μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι απερχόμενοι νομοθέτες δεν είναι πολύ ένθερμοι στην ιδέα αυτή. Περίπου 1 στους 5 από τους ερωτηθέντες δήλωσε ότι θα ήθελαν η φον ντερ Λάιεν να εκτίσει άλλη μία θητεία, αλλά ακόμη και η δική της ομάδα του ΕΛΚ είναι διχασμένη.

Μια μικρή φωνητική μειοψηφία, στην οποία κυριαρχούν το ECR και οι Πράσινοι, αντιτίθεται ανοιχτά στη φον ντερ Λάιεν.

Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων άφησε τις ελπίδες του στη διαδικασία Spitzenkandidat, βάσει της οποίας τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αναδεικνύουν, πριν τη διενέργεια των Ευρωεκλογών, συγκεκριμένους υποψηφίους για το ρόλο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την προεδρία να καταλήγει μετεκλογικά στο πρόσωπο του προταθέντος από τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα.

Το σύστημα, το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά το 2014, απέτυχε παταγωδώς το 2019 ωστόσο, ορισμένοι νομοθέτες φαίνεται να πιστεύουν ή να ελπίζουν ότι μπορεί να αναβιώσει και ότι οι πολίτες θα μπορέσουν επιτέλους να έχουν λόγο για τη σύνθεση της επόμενης εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.