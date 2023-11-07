Η Ολλανδία έστειλε σήμερα Τρίτη τα πρώτα πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-16 στη Ρουμανία, όπου θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων, ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας.

Με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Δανία και η Ολλανδία δεσμεύθηκαν επίσημα τον Αύγουστο να παραδώσουν έως και 61 αεροσκάφη μόλις εκπαιδευτούν οι Ουκρανοί πιλότοι.

«Πέντε ολλανδικά μαχητικά F-16 βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς το ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης F-16 (...) στη Ρουμανία», ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση Ρουμάνων και Ουκρανών πιλότων, προστίθεται σε δελτίο Τύπου.

Παρόμοιες δεσμεύσεις για αποστολή μαχητικών F-16 στην Ουκρανία, έχουν αναλάβει εκτός από την Ολλανδία και τη Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο.

Ο αμερικανικός αμυντικός όμιλος Lockheed Martin, κατασκευαστής των F-16, θα παρέχει εκπαίδευση και συντήρηση για τα μαχητικά.

Η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί καθημερινά σφοδρές επιδρομές σε όλα σχεδόν τα ουκρανικά εδάφη.

Η Ουκρανία φοβάται ιδιαίτερα μήπως η Μόσχα εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της, όπως έκανε τον περασμένο χειμώνα, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Για να προετοιμαστεί, έχει ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους της εδώ και αρκετούς μήνες να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα.

Πρόσφατα η εφημερίδα NLTimes είχε γράψει ότι η Ολλανδία συμφώνησε επί της αρχής να στείλει στην Ουκρανία 24 μαχητικά αεροσκάφη F-16. Αυτή τη στιγμή ο στρατός της διαθέτει 42 μαχητικά αυτού του τύπου, και εν συνεχεία τα αεροσκάφη που θα μείνουν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των πιλότων.

Ουκρανοί πιλότοι που θα πετάξουν τα F-16 , ήδη άρχισαν να εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

