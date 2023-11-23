Έρικ Άνταμς: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από γυναίκα που ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε το 1993 ενώ και οι δύο εργάζονταν στην πόλη.

Εκείνη την εποχή, ο Άνταμς υπηρετούσε ως αξιωματικός στο NYPD.

Η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, κατέθεσε αγωγή κατά του Adams στο Μανχάταν χθες το βράδυ.

«Η ενάγουσα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον κατηγορούμενο Έρικ Άνταμς στη Νέα Υόρκη το 1993, ενώ και οι δύο εργάζονταν για την πόλη της Νέας Υόρκης», αναφέρεται στην αγωγή.

Ένας εκπρόσωπος του Δημαρχείου είπε στη New York Post ότι ο Άνταμς δεν ξέρει ποια είναι η γυναίκα που τον κατηγορεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Άνταμς, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σκληρό έλεγχο για τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν για συναλλαγές του με Τούρκους αξιωματούχους και συνεργάτες αυτών κατά την διάρκεια πολιτικής εκστρατείας, δεν έχει σχολιάσει ακόμη κάτι..

Ο δήμαρχος πάντως δέχθηκε ακόμη σφοδρή κριτική για τεράστιες περικοπές προϋπολογισμού στο NYPD που θα μειώσουν περαιτέρω τον αριθμό των αξιωματικών στους δρόμους κατά χιλιάδες.

