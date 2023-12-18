ΗΠΑ: Έκανε φρικτά βασανιστήρια στον 15χρονο γιο της και τον άφησε να πεθάνει από ασιτία

Για τον θάνατο του αυτιστικού γιου της καταδικάστηκε μία 44χρονη από το Μίσιγκαν, τον οποίο ύστερα από μία σειρά βασανιστηρίων που του επέβαλε, τον άφησε να πεθάνει από την πείνα.

Μόλις οι δικαστές έδειξαν στη Shanda Vander Ark την εικόνα του αποστεωμένου 15χρονου γιου της, εκείνη έκανε εμετό μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η ίδια στην κατάθεσή της στο δικαστήριο είπε ότι είχε κάνει ένα ζεστό μπάνιο στον 15χρονο Timothy Ferguson – κάτι που δεν επιβεβαίωσε ο μεγαλύτερος γιος της - λίγο πριν βρεθεί νεκρός τον Ιούλιο του 2022 μέσα σε μια ντουλάπα στην οποία τον είχε αναγκάσει να κοιμάται, τυλιγμένος με έναν μουσαμά. Η νεκροψία έδειξε ότι ο 15χρονος -που ζύγιζε μόλις 31 κιλά- πέθανε από ασιτία και υποθερμία.

«Έτσι έμοιαζε όταν τον βάλατε στην μπανιέρα;» την ρώτησε ο εισαγγελέας Matt Roberts δείχνοντάς της αρκετές φωτογραφίες από το μελανιασμένο και αποστεωμένο σώμα του Timothy. Τότε η Vander Ark μόλις είδε τις φωτογραφίες έσκυψε πίσω από το εδώλιο και έκανε εμετό.

«Λυπάμαι», αρχίζει να λέει και στη συνέχεια ξεσπάει σε λυγμούς. Ο δικαστής στη συνέχεια αναγκάστηκε να εκκενώσει την αίθουσα.

Killer mom vomits on stand after being shown pictures of disabled 15-year-old son she starved to death: video https://t.co/anzlH1lIv2 pic.twitter.com/eCBiayvjtT — New York Post (@nypost) December 18, 2023

Η Vander Ark δεν επέστρεψε στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία για την ενοχή της για φόνο και κακοποίηση παιδιού. Σε λιγότερο από μια ώρα οι ένορκοι ζήτησαν να καταδικαστεί σε ισόβια. Η απόφαση θα βγει στις 29 Ιανουαρίου.

Ο δικηγόρος της Vander Ark, Fred Johnson, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του δεν είχε καταλάβει το κακό που προκάλεσε στο γιο της και δεν γνώριζε ότι πέθαινε από την πείνα.

Τα βασανιστήρια που επέβαλαν στον 15χρονο

Ο μεγάλος γιος της οικογένειας Paul Ferguson είπε ότι η μητέρα του λέει ψέμματα και ότι λίγο πριν πεθάνει τον έκανε μπάνιο με κρύο νερό, αφήνοντάς τον στην μπανιέρα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Το κρύο μπάνιο ήταν μία από τις τακτικές κακοποίησης του εφήβου, όπως και το να τον ταΐζουν καυτή σάλτσα, να του βάζουν χειροπέδες και να του στερούν τον ύπνο. Η Vander Ark είχε δώσει επίσης εντολή στον μεγαλύτερο γιο της - ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού - να ρίχνει καυτή σάλτσα στα γεννητικά όργανα του αδελφού του.

Αν και ο 20χρονος το αρνήθηκε, παραδέχτηκε ότι εκτέλεσε πολλές από τις απαιτήσεις της μητέρας του κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του εναντίον της.

Πηγή: skai.gr

