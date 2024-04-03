Το αεροσκάφος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα σήμερα στο Παρίσι, αναγκάζοντας την αποστολή του να μεταβεί οδικώς από τη γαλλική πρωτεύουσα στις Βρυξέλλες για συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Σε προηγούμενο ταξίδι του στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, ο Μπλίνκεν αποκλείστηκε για λίγο στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός λόγω προβλήματος με το αεροσκάφος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

