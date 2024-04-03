Το αεροσκάφος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα σήμερα στο Παρίσι, αναγκάζοντας την αποστολή του να μεταβεί οδικώς από τη γαλλική πρωτεύουσα στις Βρυξέλλες για συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Σε προηγούμενο ταξίδι του στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, ο Μπλίνκεν αποκλείστηκε για λίγο στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός λόγω προβλήματος με το αεροσκάφος του.
- Τουρκία: Έκρυθμη η κατάσταση μετά την ακύρωση της εκλογής δημάρχου από το φιλοκουρδικό κόμμα - Απαγόρευση διαδηλώσεων στην επαρχία Βαν
- Ποια αντίποινα θα μπορούσε να υιοθετήσει το Ιράν κατά του Ισραήλ - Το ρίσκο της διάχυσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Σε κατάσταση συναγερμού η Γαλλία: Αποφεύχθηκε κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης - Πάνω από 13.000 αστυνομικοί επί ποδός
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.