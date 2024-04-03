Θύμα bullying ήταν ο 12χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε έναν συμμαθητή του ενώ τραυμάτισε άλλους δύο στη Φινλανδία ανακοίνωσε η αστυνομία, στοιχειοθετώντας το κίνητρο του νεαρού δράστη.

«Το κίνητρο της πράξης ήταν το bullying . Ο ύποπτος είπε στην αστυνομία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων ότι έχει πέσει θύμα bullying και αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και στην προανάκριση της αστυνομίας», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Polis har larmats om skottlossning på en skola i Vanda utanför Helsingfors i Finland. En person har gripits och enligt polisen har folk skadats.https://t.co/RtgLd9t7S3 pic.twitter.com/H9TKA9E2aW — TV4 Nyheterna (@Nyheterna) April 2, 2024

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι ο μαθητής είχε αρχίσει να φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο στις αρχές του έτους και πάλευε να ενσωματωθεί με τους νέους συμμαθητές του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Βάνταα της Φινλανδίας τo πρωί Τρίτης όταν ένας 12χρονος άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ένας 12χρονος επίσης και άλλοι δύο να τραυματιστούν.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη στο Ελσίνκι χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο.

Flags flying at half mast across Finland in memory of yesterday's school shooting (1 dead, 2 injured) and winter is back. Pretty depressing. pic.twitter.com/Fllj13XHAu — Spandex Fella 🇫🇮 (@sami_viitanen) April 3, 2024

Το όπλο είχε άδεια σε συγγενή του υπόπτου, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε αμέσως ενώ ο 12χρονος ομολόγησε αμέσως την πράξη του.

Η ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης στη Φινλανδία είναι τα 15 έτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ύποπτος δεν μπορεί να συλληφθεί επίσημα παρά μπορεί να ανακριθεί από την αστυνομία μόνο πριν παραδοθεί στις αρχές παιδικής μέριμνας.

Η Φινλανδία μετρά ήδη δύο περιστατικά πυροβολισμών σε σχολείο το 2007 και το 2008.

Μετά από αυτά, η χώρα έκανε αυστηρότερους τους νόμους περί όπλων, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατοχή πυροβόλων όπλων και δίνοντας στην αστυνομία μεγαλύτερες εξουσίες να διενεργεί ελέγχους ιστορικού σε άτομα που υποβάλλουν αίτηση για άδεια οπλοφορίας.

Η χώρα των 5,6 εκατομμυρίων έχει περισσότερες από 1,5 εκατομ. άδειες πυροβόλων όπλων και περίπου 430.000 κατόχους άδειας, σύμφωνα με το Φινλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών.



Πηγή: skai.gr

