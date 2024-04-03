Κίεβο: Ζητά αντιαεροπορική άμυνα- Το συστήμα Patriot ξανά στο ΝΑΤΟ από Κουλέμπα

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν της παρέχουν επαρκή αντιαεροπορική άμυνα για την προστασία της απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, αν και διαθέτουν περισσότερα των 100 συστήματα Patriot στα οπλοστάσιά τους, δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters τονίζοντας ότι θα θέσει το θέμα του συστήματος Patriot στην σειρά των συναντήσεων που θα έχει το προσεχές διήμερο με τους νατοϊκούς εταίρους στις Βρυξέλλες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσίας έχει εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας φέρνοντας στο προσκήνιο τις αμυντικές ανάγκες του Κιέβου.

«Οι εταίροι μας έχουν προμηθεύσει διάφορα (αντιαεροπορικά) συστήματα, το εκτιμούμε, αλλά απλώς δεν είναι αρκετό, με δεδομένες τις διαστάσεις του πολέμου», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Λέγοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας έχουν στην διάθεση του περισσότερα των 100 συστήματα Patriot και μέχρι σήμερα δεν θέλησαν να μοιραστούν ούτε πέντε με επτά από αυτά - ο αριθμός των αντιαεροπορικών συστημάτων που έχει ανάγκη το Κίεβο για να έχει σημαντική επιπλέον προστασία.

«Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα; Δεν είναι εφικτό να δοθεί στην Ουκρανία το μίνιμουμ που έχει ζητήσει;», αναρωτήθηκε ο Κουλέμπα.

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερες από 3.000 τηλεκατευθυνόμενες βόμβες, 600 drones και 400 πυραύλους μόνο τον Μάρτιο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τον Μάρτιο εκτοξεύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις 94 βαλλιστικοί πύραυλοι, οι οποίοι είναι πολύ ταχύτεροι από τους πυραύλους Κρουζ και είναι δυσκολότερο να καταρριφθούν.

«Ελάτε παιδιά! Εννοώ...αυτό μας συμβαίνει κάθε μέρα. Και η λύση είναι εκεί. Είναι απλώς θέμα πολιτικής βούλησης. Αρα κάποιος πρέπει να λάβει την απόφαση», είπε.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ποιον λόγο οι σύμμαχοι δεν έχουν δώσει Patriots στην Ουκρανία, ειδικά όταν οι εταίροι του Κιέβου δεν αντιμετωπίζουν την πυραυλική απειλή που αντιμετωπίζει κάθε μέρα η Ουκρανία.

Μία τέτοια κίνηση θα βοηθούσε την Ουκρανία να νικήσει την Ρωσία και να προληφθεί ένας ευρύτερος πόλεμος στην Ευρώπη. «Οταν λέω ότι η Ευρώπη θα βρεθεί σε πόλεμο και πύραυλοι θα πέφτουν στις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δεν υπερβάλλω. Ολα αυτά θα συμβούν, αν η Ουκρανία δεν κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας».

«Αρα, ο καλύτερος τρόπος για να σώσετε τους Patriots σας από την αναχαίτιση πυραύλων (επάνω από τις χώρες σας) και τους στρατιώτες από τον θάνατο είναι να στείλετε τους Patriots σας στην Ουκρανία και να δώσετε στους ουκρανούς στρατιώτες ό,τι χρειάζονται».

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την μακροπρόθεσμη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, περιλαμβάνει πακέτο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία εντός της προσεχούς πενταετίας, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι χαιρετίζει την υποστήριξη, αλλά πρέπει να αντιπροσωπεύει νέους πόρους και να μην είναι ανακύκλωση παλαιότερων δεσμεύσεων.

Είπε ότι το ΝΑΤΟ αγωνίστηκε για να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια ευρώ για το Comprehensive Assistance Package για την αναδιοργάνωση και εξοπλισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, άρα μία αναβάθμιση σε 20 δισεκατομμύρια ετησίως θα ήταν μία γιγάντια προσπάθεια.

«Αν αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γίνει πραγματικότητα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πρόκειται για καινούργια 100 δισεκατομμύρια», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

