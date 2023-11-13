Ο Μπάιντεν και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα με την ηγεσία του Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε σήμερα στον εμίρη του Κατάρ Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η κυβέρνηση του εμιράτου.

Ο Αλ Θάνι τόνισε ότι είναι αναγκαία η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και το μόνιμο άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, προς την Αίγυπτο.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Κτάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι τις προσπάθειες για την απομάκρυνση των τραυματιών από τη Γάζα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους αναφέρθηκαν επίσης στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα αλλά και στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

