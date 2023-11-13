Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτσογκ, πως δεν «κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βλάπτει εσκεμμένα άμαχους» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η ισραηλινή προεδρία χθες Κυριακή, δυο μέρες μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC από το Ελιζέ.

Ο κ. Χέρτσογκ εξήρε τη συνδιάλεξη, που επέτρεψε ο κ. Μακρόν να «διευκρινίσει» τις δηλώσεις του, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Στη συνέντευξή του στη βρετανική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ο κ. Μακρόν «παρότρυνε το Ισραήλ να σταματήσει» τους «βομβαρδισμούς που σκοτώνουν αμάχους» στη Λωρίδα της Γάζας. Τόνισε πως «de facto σήμερα είναι οι άμαχοι αυτοί που βομβαρδίζονται. Μωρά, γυναίκες, ηλικιωμένοι βομβαρδίζονται και σκοτώνονται».

«Ο πρόεδρος Μακρόν είπε καθαρά πως δεν είχε την πρόθεση να κατηγορήσει το Ισραήλ ότι βλάπτει από πρόθεση αθώους αμάχους στο πλαίσιο της εκστρατείας εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», κατά το δελτίο Τύπου.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους διευκρίνισε πως οι δηλώσεις του «αφορούσαν την ανθρωπιστική κατάσταση, που παραμένει σημαντικό ζήτημα για εκείνον και άλλες χώρες».

«Υπογράμμισε επίσης ότι υποστηρίζει χωρίς περιστροφές το δικαίωμα και το καθήκον του Ισραήλ να αμυνθεί και εξέφρασε την υποστήριξή του στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς«, συνεχίζει το κείμενο.

Οι δηλώσεις του κ. Μακρόν «προκάλεσαν πολλή οδύνη και αντιλογίες στο Ισραήλ», συμπλήρωσε η ισραηλινή προεδρία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τις χαρακτήρισε «πραγματολογικά και ηθικά λάθος» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου προχθές Σάββατο, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά πως «η ευθύνη για το κακό που παθαίνουν άμαχοι δεν πρέπει να επιρρίπτεται στο Ισραήλ, αλλά στη Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

