Πάνω από 30 υπήκοοι Βραζιλίας έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας

Πάνω από τριάντα υπήκοοι της Βραζιλίας, παγιδευμένοι στη Λωρίδα της Γάζας η οποία πολιορκείται και σφυροκοπείται από τον στρατό του Ισραήλ επί εβδομάδες, με την τύχη τους να μετατρέπεται σε αιτία έντασης στη σχέση της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής με το εβραϊκό κράτος, πέρασαν χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, γνωστοποίησε η βραζιλιάνικη διπλωματία.

«Η ομάδα 32 Βραζιλιάνων και μελών των οικογενειών τους βρίσκεται ήδη στο αιγυπτιακό έδαφος, όπου την υποδέχθηκε ομάδα της πρεσβείας της Βραζιλίας στο Κάιρο, επιφορτισμένη με το τελικό στάδιο της επιχείρησης επαναπατρισμού της», εξήγησε το βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ μέσω X (του πρώην Twitter).

Αναμένεται να έχουν επιστρέψει στη Βραζιλία απόψε, πρόσθεσε το υπουργείο κατόπιν, όπου προγραμματίζει να τους συναντήσει ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Δυο υπήκοοι Βραζιλίας αποφάσισαν να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το υπουργείο Εξωτερικών.

Συνολικά, 17 παιδιά, 9 γυναίκες και 6 άνδρες έφυγαν από τον παλαιστινιακό θύλακο μέσω της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η καθυστέρηση στη διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των Βραζιλιάνων αύξησε περαιτέρω την ένταση στη διμερή σχέση, που κλιμάκωσε επίσης η ανακοίνωση της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, της Μοσάντ, πως βοήθησε να αποτραπεί επίθεση της Χεζμπολάχ στη βραζιλιάνικη επικράτεια.

Τον εκνευρισμό της κυβέρνησης του προέδρου Λούλα επέτεινε το γεγονός ότι ο Ντανιέλ Ζονσάιν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Μπραζίλια, προ ημερών συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε στο βραζιλιάνικο Κογκρέσο με ακροδεξιούς πολιτικούς, ιδίως με τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ορκισμένο εχθρό του Λούλα, ενώ σε συνέντευξή του στη βραζιλιάνικη εφημερίδα O Globo υποστήριξε πως η Χεζμπολάχ «επέλεξε» τη Βραζιλία διότι «υπάρχουν άνθρωποι που τη βοηθούν» στη χώρα, δήλωση που ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης ομοσπονδιακής αστυνομίας χαρακτήρισε «απρεπή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

