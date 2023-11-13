Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε χθες Κυριακή τον διπλασιασμό, στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, της στρατιωτικής βοήθειας που πρόκειται να χορηγήσει η χώρα του στην Ουκρανία το 2024.

Πρόκειται για «ισχυρό μήνυμα στην Ουκρανία» πως «δεν θα την εγκαταλείψουμε», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα στον γερμανικό και στον διεθνή Τύπο που έκαναν λόγο περί διπλασιασμού του ποσού.

Η απόφαση καταγράφεται καθώς «η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει τη μάχη» με τη Ρωσία «την ώρα που μέρος της διεθνούς προσοχής έχει επικεντρωθεί στο Ισραήλ» και στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο υπουργός.

Η αύξηση της βοήθειας εξάλλου ανταποκρίνεται «στην εμπειρία που είχαμε φέτος», που έδειξε πως «το προβλεπόμενο ύψος» της βοήθειας «εξαντλήθηκε γρήγορα», πρόσθεσε.

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδίαζε αρχικά πακέτο βοήθειας –κυρίως στρατιωτικών εξοπλισμών– αξίας 4 δισεκ. ευρώ.

Όμως τα κόμματα της κυβέρνησης συνασπισμού του καγκελάριου Όλαφ Σολτς συμφώνησαν να διπλασιάσουν το ποσό. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί τυπικά με ψηφοφορία σε επιτροπή της γερμανικής κάτω Βουλής, της Μπούντεσταγκ, την Πέμπτη.

Αφότου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην ουκρανική επικράτεια, στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, η Γερμανία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην υποστήριξη του Κιέβου. Το Βερολίνο έχει διαθέσει κάπου 22 δισεκ. ευρώ στην ουκρανική κυβέρνηση, προσφέροντας ανθρωπιστική, οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Η Γερμανία έχει στείλει στην Ουκρανία ιδίως βαριά άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, πυρομαχικά και διάφορα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, φέρεται να διστάζει να την προμηθεύσει με πυραύλους μακράς εμβέλειας Taurus, εξαιτίας της ανησυχίας της για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα βαθιά στη Ρωσία.

Η ανακοίνωση του κ. Πιστόριους καταγράφεται ενώ η πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση για την ανάκτηση εδαφών που έχουν κυριεύσει ρωσικά στρατεύματα μοιάζει να κάνει σημειωτόν και η γραμμή του αχανούς μετώπου να μη μεταβάλλεται παρά οριακά.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι έκρινε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό The Economist ότι οι δυο στρατοί βρίσκονται σε πόλεμο φθοράς και θέσεων, έκανε λόγο για «αδιέξοδο» κι αξίωσε να δοθούν στο Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση τεχνολογικά προηγμένα μέσα για να το υπερβεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

