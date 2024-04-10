Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Αυστραλία θα ξεκινήσουν ένα κοινό αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών απέναντι στην Κίνα.

«Για πρώτη φορά, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο αντιαεροπορικών πυραύλων και μια αμυντική αρχιτεκτονική», δήλωσε ο Μπάιντεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες.

Τόκιο και Ουάσινγκτον κάνουν επίσης βήματα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τη στρατιωτική διοίκηση και τις υποδομές τους στην Ιαπωνία, ώστε να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεών τους. Ο Μπάιντεν είπε ότι αυτή η στρατιωτική αναβάθμιση είναι η σημαντικότερη αφότου ξεκίνησε η συμμαχία των δύο χωρών.

Ο Κισίντα είπε ότι, εκτός από τα σχέδια περί ενίσχυσης των αμυντικών δυνάμεων της Ιαπωνίας, συζήτησε με τον Μπάιντεν θέματα που αφορούν την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

«Συμφωνήσαμε ότι οι δύο χώρες μας θα συνεχίσουν να απαντούν στις προκλήσεις που αφορούν την Κίνα μέσω στενής συνεργασίας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώσαμε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος με την Κίνα και η συνεργασία με την Κίνα για τις κοινές μας προκλήσεις», είπε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός. «Εξήγησα ότι, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας, η Ιαπωνία είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις αμυντικές δυνάμεις της αποκτώντας δυνατότητες αντεπίθεσης, αυξάνοντας τον αμυντικό προϋπολογισμό και με άλλες πρωτοβουλίες», συνέχισε, εξηγώντας ότι ο Μπάιντεν τον διαβεβαίωσε για την «ισχυρή στήριξη» που θα έχουν οι προσπάθειες αυτές εκ μέρους του Λευκού Οίκου.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Κισίντα δήλωσε αποφασισμένος να συνεχιστούν οι κυρώσεις σε βάρος της.

Ένας Ιάπωνας στο φεγγάρι

Ο Μπάιντεν είπε ότι στο πλαίσιο μιας αμερικανικής διαστημικής αποστολής, ένας Ιάπωνας αστροναύτης θα γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός που θα πατήσει στη Σελήνη.

«Δύο Ιάπωνες αστροναύτες θα συμμετάσχουν σε μελλοντικές αμερικανικές αποστολές και ο ένας θα είναι ο πρώτος μη Αμερικανός που θα προσσεληνωθεί», είπε ο Μπάιντεν, χαιρετίζοντας «την εξαίρετη επιτυχία στον διαστημικό τομέα» και επιβεβαιώνοντας ότι η Ιαπωνία θα παραδώσει στις ΗΠΑ ένα σεληνιακό όχημα.

Οι ΗΠΑ θέλουν να επιστρέψουν στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος «Άρτεμις». Η αποστολή «Άρτεμις 3», η πρώτη που θα στείλει αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης, είναι προγραμματισμένη για το 2026. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα πάνε στη Σελήνη η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη λευκός αστροναύτης. Με το πρόγραμμα «Απόλλων» πήγαν στη σελήνη 12 Αμερικανοί άνδρες, όλοι τους λευκοί. Αυτοί είναι και οι μοναδικοί 12 άνθρωποι που έχουν πατήσει στη Σελήνη μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

