Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέτρεψε την Τετάρτη τους μαχητές της Χαμάς να αποδεχθούν την τελευταία πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα, ο Μπάιντεν είπε ότι ήταν ωμός και ευθύς με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τονίζοντας την ανάγκη να επιτρέψει το Ισραήλ περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, προσθέτοντας «θα δούμε τι θα κάνει ο Νετανιάχου με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει».

Παράλληλα, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βελτιώνουν τους τρόπους επικοινωνίας τους και ότι ο ίδιος και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να διατηρήσουν μια προσωπική γραμμή επαφής μεταξύ τους.

«Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις γραμμές επικοινωνίας μας μεταξύ μας. Πρόσφατα μίλησα εκτενώς με τον Πρόεδρο Σι και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε προσωπική επαφή μεταξύ μας όποτε Θέλουμε να συζητήσουμε οτιδήποτε», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

