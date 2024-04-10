O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της ζωής των τριών γιων και των τριών εγγονιών του από ισραηλινές επιθέσεις, αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.