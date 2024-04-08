Τουλάχιστον 6.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους λόγω των πλημμυρών που έχουν σημειωθείς σε δύο πόλεις της Ρωσίας μετά την καταστροφή του φράγματος του ποταμού Ουράλη, τον τρίτο μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Ο ποταμός Ουράλης, που υψώνεται στα Ουράλια Όρη και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα, διογκώθηκε αρκετά μέτρα μέσα σε λίγες ώρες την Παρασκευή με αποτέλεσμα να σπάσει το φράγμα στο Ορσκ που βρίσκεται 1.800 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

Rescuers helped people to evacuate as flood waters rose in Russia’s Urals after Europe's third-longest river burst through a dam, flooding at least 6,000 homes and forcing thousands of people to flee https://t.co/4ERmLVu77E pic.twitter.com/EGKbVbvNjT — Reuters (@Reuters) April 8, 2024

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 885 παιδιά, απομακρύνθηκαν στο Ορσκ καθώς πλημμύρισαν περιοχές της πόλης των 230.000 κατοίκων στην περιοχή του Όρενμπουργκ. Πλάνα που δημοσίευσε το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης δείχνουν ανθρώπους να βαδίζουν σε νερά και να απομακρύνονται από τις πλημμυρισμένες πόλεις με βάρκες και κανό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι έξι ενήλικες και τρία παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο Ορσκ, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well.



The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues… https://t.co/gbYm9CNA8V pic.twitter.com/wtPHFvkZ1W — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 7, 2024

Η ρωσική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Όρενμπουργκ, όπου ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ντένις Πάσλερ, είπε ότι οι πλημμύρες ήταν οι χειρότερες που έπληξαν την περιοχή από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία. Πλημμύρες είχαν καταγραφεί σε όλη τη διαδρομή του ποταμού Ουράλη μήκους 2.400 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τον υπουργό έκτακτης ανάγκης, Αλεξάντερ Κουρένκοφ, να πετάξει στην περιοχή. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι πλημμύρες είναι πλέον αναπόφευκτες και στην περιοχή Κουργκάν των Ουραλίων και στην περιοχή Τιουμέν της Σιβηρίας.

#Watch | Flooding in Russia's Urals force thousands to evacuate



Flood waters were rising in two cities in Russia's Ural mountains on April 7 after Europe's third longest river burst through a dam, flooding at least 6,000 homes and forcing thousands of people to flee with just… pic.twitter.com/bGlHNpxEpS — DD News (@DDNewslive) April 8, 2024

Ο Πούτιν είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τους κυβερνήτες των περιοχών, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών έπληξαν μια σειρά από ρωσικές περιοχές στα Ουράλια Όρη και τη Σιβηρία, παράλληλα με τμήματα του γειτονικού Καζακστάν, τις τελευταίες ημέρες.



