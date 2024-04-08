Μοζαμβίκη: Πάνω από 94 νεκροί σε ναυάγιο - Προσπάθησαν να γλιτώσουν από επιδημία χολέρας

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 αγνοούνται μετά την ανατροπή πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Μοζαμβίκης την Κυριακή, που ήταν υπερφορτωμένο με 130 επιβάτες, σύμφωνα με τον Λουρένκο Ματσάντο, διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Μεταφορών της χώρας.

«Το πλοίο βυθίσθηκε επειδή ήταν υπερφορτωμένο και ακατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών. Περισσότεροι από ενενήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Χάιμε Νέτο, αξιωματούχος της βόρειας επαρχίας Ναμπούλα.

Οι διασώστες έχουν ανασύρει πέντε επιζώντες και συνεχίζεται η επιχείρηση διάσψσης για τους υπόλοιπους αγνοούμενους με τις καιρικές συνθήκες ωστόσο να δυσκόλευαν το έργο των διασωστών.

Οι περισσότεροι επιβάτες προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την ηπειρωτική χώρα εξαιτίας ενός πανικού που προκλήθηκε από την παραπληροφόρηση για τη χολέρα, είπε ο Νέτο.

Η χώρα της Νότιας Αφρικής, μια από τις φτωχότερες στον κόσμο, έχει καταγράψει σχεδόν 15.000 κρούσματα της υδατογενούς ασθένειας και 32 θανάτους από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η Ναμπούλα είναι η πιο πληγείσα περιοχή, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο όλων των περιπτώσεων.

Τους τελευταίους μήνες, η επαρχία δέχτηκε επίσης μια μεγάλη εισροή ανθρώπων που τράπηκαν σε φυγή λόγω των επιθέσεων τζιχαντιστών στη βόρεια γειτονιά της, το Κάβο Ντελγκάδο.

Ο Νέτο είπε ότι μια ερευνητική ομάδα εργάζεται για να ανακαλύψει τα αίτια της καταστροφής του σκάφους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.