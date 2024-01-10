Η Αμαλία Κναβς, η μητέρα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, απεβίωσε σε ηλικία των 78 ετών, όπως ανακοίνωσαν η κόρη της και ο γαμπρός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Με βαθιά λύπη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μητέρας μου», έγραψε η Μελάνια Τραμπ χθες σε μήνυμά της στο X, περιγράφοντας «μια δυνατή γυναίκα που συμπεριφερόταν πάντα με χάρη, ζεστασιά και αξιοπρέπεια».
It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024
Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…
«Ήταν μια απίστευτη γυναίκα, που θα μας λείψει τρομερά», δήλωσε ο σύζυγός της, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.
Η Αμαλία Κναβς, σλοβενικής υπηκοότητας, εγκαταστάθηκε μαζί με τον σύζυγό της στις ΗΠΑ, όπου διέμενε η κόρη της, όταν εργαζόταν ως μοντέλο.
Έπειτα από πολλά χρόνια, έλαβε το 2018 την αμερικανική υπηκοότητα μαζί με τον σύζυγό της, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος.
Και οι δύο επωφελήθηκαν από μια διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, χάρη στη χορηγία της κόρης τους Μελάνια, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Το σύστημα αυτό επέκρινε ο γαμπρός τους, ο οποίος αυστηροποίησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.
Τα αίτια θανάτου της Αμαλία Κναβς δεν έγιναν γνωστά από το ζεύγος Τραμπ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.