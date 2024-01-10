Λογαριασμός
Πέθανε η μητέρα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Την ανακοίνωση έκανε η κόρη της και ο γαμπρός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πέθανε η μητέρα της Μελάνια Τραμπ

Η Αμαλία Κναβς, η μητέρα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, απεβίωσε σε ηλικία των 78 ετών, όπως ανακοίνωσαν η κόρη της και ο γαμπρός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά λύπη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μητέρας μου», έγραψε η Μελάνια Τραμπ χθες σε μήνυμά της στο X, περιγράφοντας «μια δυνατή γυναίκα που συμπεριφερόταν πάντα με χάρη, ζεστασιά και αξιοπρέπεια».

«Ήταν μια απίστευτη γυναίκα, που θα μας λείψει τρομερά», δήλωσε ο σύζυγός της, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η Αμαλία Κναβς, σλοβενικής υπηκοότητας, εγκαταστάθηκε μαζί με τον σύζυγό της στις ΗΠΑ, όπου διέμενε η κόρη της, όταν εργαζόταν ως μοντέλο.

Έπειτα από πολλά χρόνια, έλαβε το 2018 την αμερικανική υπηκοότητα μαζί με τον σύζυγό της, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος.

Και οι δύο επωφελήθηκαν από μια διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, χάρη στη χορηγία της κόρης τους Μελάνια, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Το σύστημα αυτό επέκρινε ο γαμπρός τους, ο οποίος αυστηροποίησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.

Τα αίτια θανάτου της Αμαλία Κναβς δεν έγιναν γνωστά από το ζεύγος Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

