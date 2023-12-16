Μελάνια Τραμπ: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της τέως πρώτης κυρίας

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, οι δημόσιες εμφανίσεις της οποίας είναι πολύ σπάνιες, συνεχάρη σήμερα νέους Αμερικανούς πολίτες και αναφέρθηκε στην προσωπική ιστορία της ως πρώην μετανάστρια, κατά τη διάρκεια μιας τελετής πολιτογράφησης στην Ουάσιγκτον.

«Να είστε υπερήφανοι για τους εαυτούς σας, να υπερασπίζεστε τα δικαιώματά σας και να αδράχνετε τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται», είπε η σύζυγος του πρώην πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Το πρώην μοντέλο, ηλικίας 53 ετών που γεννήθηκε στη Σλοβενία, αφηγήθηκε το προσωπικό «ταξίδι» της ως μετανάστρια, το οποίο της «άνοιξε τα μάτια μπροστά στις δύσκολες πραγματικότητες», που βιώνουν οι άνθρωποι που επιδιώκουν να λάβουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Η Μελάνια Τραμπ, η οποία έκανε τις δηλώσεις αυτές στα Εθνικά Αρχεία, περιέγραψε πως η ίδια ένιωσε, όταν πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα το 2006, ένα «τεράστιο αίσθημα υπερηφάνειας και μια αίσθηση ότι ανήκε κάπου».

Η σπάνια αυτή δημόσια εμφάνιση τράβηξε για διάφορους λόγους την προσοχή των Αμερικανών.

Καταρχάς γιατί έλαβε χώρα στην έδρα των Εθνικών Αρχείων στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ότι δεν έχει καταθέσει, όπως το απαιτεί ο νόμος, ορισμένα απόρρητα έγγραφα της προεδρίας του σε αυτό το ίδρυμα, που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξή τους.

Κατά δεύτερον για το ίδιο το θέμα της εκδήλωσης, που έρχεται σε αντίθεση με τον αντιμεταναστευτικό λόγο του Ντόναλντ Τραμπ.

