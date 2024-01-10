Ισπανία: Επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε νοσοκομεία

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία ανακοίνωσε σήμερα ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας σε νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας καθίσταται υποχρεωτική σε όλη τη χώρα από σήμερα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έξαρση μολύνσεων από γρίπη και από Covid-19.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους ανθρώπους», τόνισε η υπουργός σε δημοσιογράφους. «Είναι κοινή λογική».

Το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή για τη χρήση μάσκας σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και συνέστησε τη χρήση μάσκας σε ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως σε οδοντιατρεία.

Αρκετές ισπανικές περιφέρειες είχαν ήδη εκδώσει την περασμένη εβδομάδα εντολή προς ασθενείς, επισκέπτες και το προσωπικό νοσοκομείων να φορούν μάσκες. Η κεντρική κυβέρνηση πρότεινε τη Δευτέρα να επεκταθεί το μέτρο σε πανεθνικό επίπεδο.

Οι περιφέρειες θα μπορούν να άρουν το μέτρο σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μολύνσεων επί δύο εβδομάδες.

Η Ισπανία ήταν μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που κατήργησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στο πλαίσιο των μέτρων ενάντια στην πανδημία Covid-19. Η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ σε δομές υγείας και φαρμακεία ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.