Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται από χθες υπό την απειλή ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς σφοδρές χειμερινές καταιγίδες σαρώνουν τις ΗΠΑ, προκαλώντας ανεμοστροβίλους στο νότο και στοιχίζοντας εκεί τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μάλιστα, το Air Force Two, το αεροσκάφος που μετέφερε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, χρειάστηκε να εκτραπεί χθες Τρίτη κατά την επιστροφή του από την Ατλάντα στην Ουάσιγκτον εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σφοδροί άνεμοι και χιονοθύελλες πλήττουν το βόρειο τμήμα της χώρας και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Σήμερα, καταιγίδα αναμένεται να σαρώσει τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, η οποία στο ξεκίνημά της έχει ήδη προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προβλήματα στις πτήσεις και ζημιές.

Περισσότεροι από 90 εκατομμύρια άνθρωποι από το ανατολικό Οχάιο και το Κεντάκι έως τις μεσοατλαντικές πολιτείες και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχουν λάβει προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και η Βοστόνη αναμένεται να πληγούν από ισχυρές βροχοπτώσεις, με τον κίνδυνο να προκληθούν πλημμύρες - ήδη ο ποταμός Saddle στο Νιού Τζέρσι της Νέας Υόρκης υπερχείλισε πλημμυρίζοντας δρόμους και γειτονιές.

Καταστροφικοί άνεμοι άνω των 80 χιλιομέτρων την ώρα, ενδέχεται να ξεριζώσουν δέντρα και να ξηλώσουν καλώδια ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την NWS.

Περίπου 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη Φλόριντα έως το Μέιν δεν έχουν από νωρίς σήμερα ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε η εταιρεία Poweroutage.us.

Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης καθυστερήσεις ή ακυρώσεις σε περισσότερες από 1.400 πτήσεις, μεταξύ άλλων σε περισσότερες από 100 πτήσεις από και προς το Σικάγο, σύμφωνα με τη Flightaware.com.

Η καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον 3 θανάτους στην Αλαμπάμα, τη Βόρεια Καρολίνα και την Τζόρτζια, όπου ισχυροί άνεμοι και ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τμήματα των νοτίων πολιτειών.

Δύο μοτοσικλετιστές σκοτώθηκαν στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, όπου σφοδρές χιονοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Μια άλλη χειμερινή καταιγίδα αναμένεται να συνεχίσει το καταστροφικό πέρασμά της κατά τη διάρκεια της ημέρας στις βορειοδυτικές πολιτείες, όπου περιοχές σε μεγάλα υψόμετρα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με χιονοθύελλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.