Η Οικογένεια Τραμπ ποζάρει στην χριστουγεννιάτικη φωτογραφία χωρίς την Μελάνια

Οι Τραμπ ποζάρουν στην καθιερωμένη εορταστική οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία - αλλά η Μελάνια Τραμπ «λάμπει δια της απουσίας της».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μοιράστηκε την φωτογραφία στο Instagram Story της την Τρίτη κι ενώ ο μεγάλος πια Μπάρον Τραμπ έκλεψε την παράσταση, η πρώην πρώτη κυρία δεν ήταν πουθενά.

Τραβηγμένη στο Mar-a-Lago, η φωτογραφία απεικονίζει τον Τραμπ Τζούνιορ, τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Γκιλφόιλ, τον Μπάρον, την Ιβάνκα Τραμπ, τον σύζυγο Τζάρεντ Κούσνερ και τα παιδιά τους, την Τίφανι Τραμπ και τον σύζυγό της Μάικλ Μπούλος.

Ο Barron, 17 ετών, φαίνεται να στέκεται μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και πίσω από τον πατέρα του.

Δεν είναι σαφές γιατί η 53χρονη Μελάνια, δεν εμφανίζεται στην οικογενειακή φωτογραφία.

Το Page Six ανέφερε πως τα Χριστούγεννα η Μελάνια σχεδίαζε πάντως να εντείνει τις δημόσιες εμφανίσεις της για να υποστηρίξει την προσπάθεια του συζύγου της να επανεκλεγεί πρόεδρος το 2024.

Πηγή: skai.gr

