Η Γερουσία της Γαλλίας ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της κατοχύρωσης του συνταγματικού δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Η πρόταση η οποία εγκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης από την Κάτω Βουλή υποστηρίχθηκε με 267 ψήφους έναντι 50.

Το BBC σημειώνει πως η άμβλωση είναι νόμιμη στη Γαλλία από το 1974 αλλά οι πιέσεις αυξάνονται προκειμένου να εδραιωθεί συνταγματικά.

Η γαλλική Γερουσία ακολούθησε την Κάτω Βουλή και ψήφισε υπέρ το βράδυ της Τετάρτης.

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί σε κοινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Η γαλλική κυβέρνηση, οι νομοθέτες και οι γερουσιαστές είχαν υποστηρίξει ότι το δικαίωμα στην άμβλωση χρειαζόταν πλήρη συνταγματική προστασία καθώς απειλείται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η αλλαγή στο γαλλικό σύνταγμα αναμένεται τώρα να κερδίσει την έγκριση της απαραίτητης πλειοψηφίας των τριών πέμπτων της κοινής συνόδου του κοινοβουλίου έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Πηγή: skai.gr

