Ήταν ένα ασυνήθιστα ζεστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αυτό που έζησε η Γερμανία ανάμεσα σε 25 με 30 βαθμούς, τη στιγμή που μόλις μπήκε η άνοιξη, με τις συνηθισμένες θερμοκρασίες γι' αυτήν την εποχή να είναι συνήθως πολύ πιο χαμηλές. Αλλά τι είναι σύνηθες πλέον στον καιρό της κλιματικής κρίσης; Σύμφωνα με στοιχεία το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε ρεκόρ θερμοκρασίας από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχείων.

«Προσκύνημα» στις ανθισμένες κερασιές

Στο Όλσμπαχ, στην κοιλάδα του Ρήνου, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 30,1 βαθμούς, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Το προηγούμενο ρεκόρ μετρήθηκε από 1ης μέχρι 11ης Απριλίου 2011 με 27,7 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες σε άλλα μέρη, κάτι το ασυνήθιστο για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, έβγαλαν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και τα …ρούχα τους. Ο κόσμος αναζήτησε το πράσινο, τις λίμνες, τα ποτάμια ή τις πισίνες, ορισμένες άνοιξαν. Άλλοι έκαναν βόλτες με τα ανοιχτά τους αυτοκίνητα ή τα ποδήλατα, πολλοί πέταξαν χαρταετούς, κι άλλοι έκαναν σκι ή βόλτα με καραβάκια στις λίμνες και τους ποταμούς. Στα εστιατόρια δεν μπορούσε κανείς να βρει θέση έξω. Στα παγωτατζίδικα ατέλειωτες ήταν οι ουρές για ένα χωνάκι.Στη Βόννη πάντως άνθρωποι από όλον κόσμο «προσκύνησαν» παραδοσιακά τις ανθισμένες κερασιές, που φέτος μπουμπούκιασαν νωρίτερα λόγω ζέστης. Φωτογράφοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πήραν από το πρωί θέση για να καταγράψουν το υπέροχο θέαμα της φύσης. Στους δύο παράλληλους δρόμους με τις ανθισμένες κερασιές στήθηκαν τραπεζάκια με λιχουδιές, μικροπωλητές, κάτι σαν γερμανικό γιουσουρούμ, έδιναν σε χαμηλές τιμές παλιά αντικείμενα, ρούχα, παπούτσια, μικροέπιπλα και ό,τι άλλο έβαζε ο ανθρώπινος νους.

Και βέβαια, το φυσικό ντεκόρ συμπλήρωσαν μουσικά συγκροτήματα που έπαιζαν ασταμάτητα. Ο κόσμος χόρευε κάτω από τον πύρινο ήλιο, ο ιδρώτας κυλούσε ποτάμι, και φυσικά η μπύρα. Το 2023 ήταν η πιο ζεστή χρονιά στη Γερμανία από την έναρξη των μετεωρολογικών μετρήσεων, μετά από μια επίσης ζεστή χρονιά-ρεκόρ του 2022. Εμπειρογνώμονες δεν αποκλείουν το 2024 να ξεπεράσει το 2023. Αλλά για να σχετικοποιήσουμε κάπως τις εντυπώσεις το κατακαλόκαιρο «επισκέφθηκε» την άνοιξη και στο παρελθόν. Ήταν τον μακρινό Απρίλη του 2012 με 32,9 βαθμούς στο Μεργκεντχάιμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης και το Κίτσινγκεν της Βαυαρίας.

Μέτρα κατά του καύσωνα και η βιταμίνη D

Και επειδή οι Γερμανοί είναι συνήθως οργανωμένοι, η γερμανική κυβέρνηση εξήγγειλε ήδη από πέρυσι μέτρα κατά του φετινού, κατά πάσα πιθανότητα, καύσωνα. O υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ είχε συνάντηση με εκπροσώπους της κεντρικής κυβέρνησης και των κρατιδίων, αλλά και της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, στην οποία αναλύθηκαν τα σχέδια και οι πόροι για την καταπολέμηση του καύσωνα και οι συγκεκριμένοι στόχοι. Η εφαρμογή όλων αυτών είναι τελικά στα χέρια των τοπικών αρχών. Σε πολλές πόλεις υπάρχουν εκστρατείες ενημέρωσης μέσω ιστότοπων, φυλλαδίων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η Στουτγάρδη, το Ανόβερο, το Μόναχο και η Βρέμη. Στη Στουτγάρδη χαρτογραφούνται οι δροσεροί χώροι της πόλης. Ένας τέτοιος χάρτης υπάρχει ήδη στο Ανόβερο, το Μόναχο και το Ντίσελντορφ, όπως ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Στο Ντίσελντορφ μπορεί κανείς να ενημερωθεί μεταξύ άλλων για σκιερούς χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές με νερό, σιντριβάνια, βρύσες με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις κολύμβησης και κλιματιζόμενα ή δροσερά κτίρια, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και εκκλησίες.

Βέβαια, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες από την άνοιξη φέρνουν και ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως πονοκεφάλους, ημικρανίες, κόπωση, διαταραχές του ύπνου, εξάντληση, κυκλοφοριακά προβλήματα, δυσκολία στη συγκέντρωση. Αυτοί που ταλαιπωρούνται πολύ είναι οι αλλεργικοί από τη γύρη. Αλλά για τους περισσότερους ο καλοκαιρινός καιρός ξυπνά θετικά συναισθήματα. «Οι άνθρωποι γίνονται πιο δραστήριοι, βγαίνουν πιο πολύ έξω» λέει η ιατρός μετεωρολόγος Κάτριν Γκρόου. «Η ηλιακή ενέργεια προκαλεί την παραγωγή βιταμίνης D και σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας όπως λέγεται, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η διάθεση». Ήλιος λοιπόν και πάλι ήλιος!

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

