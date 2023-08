ΗΠΑ: «Σιγά μην είναι ο Τραμπ 98 κιλά» - Αμφιβάλλουν οι Αμερικανοί για το σωματικό βάρος που δήλωσε

Ύψος 1,90 μ., βάρος 98 κιλά, χρώμα μαλλιών ξανθό του χαλκού. Αριθμός μητρώου P01135809. Όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Ηλικία 77 ετών.

Αφού υποβλήθηκε στη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταβολής χρηματικής εγγύησης για την απελευθέρωσή του υπό όρους, σε φυλακή της κομητείας Φούλτον στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «φακελωμένος» όπως κάθε άλλος υπόλογος που διώκεται από τη δικαιοσύνη.

Αν και αυτή η διαδικασία συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άλλο ερώτημα τριγυρίζει στο μυαλό πολλών Αμερικανών αφού ο ποινικός φάκελος του πρώην προέδρου δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Ατλάντα: Ζυγίζει όντως ο Ντόναλντ Τραμπ 98 κιλά; Πολλοί Αμερικανοί αμφιβάλλουν για αυτό, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος απέφυγε να ανέβει στη ζυγαριά του σερίφη.

