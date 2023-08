Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Μιρζιγιόγιεφ διόρισε την κόρη του σύμβουλό του

Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαφκάτ Μιρζιγιόγεφ διόρισε την μεγαλύτερη κόρη του Σαΐντα Μιρζιγιόγιεβα στην θέση του προεδρικού συμβούλου, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία τύπου της προεδρίας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ειρωνικές αντιδράσεις από ορισμένους Ουζμπέκους, που ζουν κυρίως εκτός Ουζμπεκιστάν, ενώ άλλοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το επικοινωνιακό της υπόβαθρο θα μπορούσε να βοηθήσει τον πατέρα της να προωθήσει την εικόνα της χώρας της Κεντρικής Ασίας. Η αδελφή της Σαχνόζα είναι επίσης υψηλόβαθμη δημόσιος υπάλληλος.

