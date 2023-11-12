Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ανατολική Μεσόγειο όταν σημειώθηκε ένα αδιευκρίνιστο «ατύχημα» κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στην Ευρώπη (EUCOM).

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος και η τύχη τους δεν έχει αποσαφηνιστεί.

«Το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που εκτελούσε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αντιμετώπισε ένα ατύχημα και συνετρίβη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι η πτήση αφορούσε μόνο εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη εχθρικής δραστηριότητας», πρόσθεσε η EUCOM.

Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για τον τύπο του αεροσκάφους, ούτε για τον προορισμό του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πλοία συνοδείας στην Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό να συμβάλουν ώστε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να μην εξαπλωθεί στην περιοχή και να μην μετατραπεί σε περιφερειακή σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

