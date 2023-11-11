Ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα «όσο χρειαστεί» για να αποτρέψει τη χρήση του θύλακα για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατέστησε σαφές σε νέο διάγγελμά του το Σάββατο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά την αντίθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν.



Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε, «καμία διεθνής πίεση, κανένας ψευδής ισχυρισμός για τους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού και για το κράτος μας», δεν θα επηρεάσει την επιμονή του Ισραήλ να προστατεύσει τον εαυτό του». Το Ισραήλ θα «κρατήσει σταθερή στάση ενάντια στον κόσμο εάν χρειαστεί» είπε δε.

Όταν σκέφτεται «την επόμενη μέρα», είπε, αυτό είναι «μόνο μετά την καταστροφή της Χαμάς. Η Χαμάς θα αποστρατικοποιηθεί. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω απειλή από τη Λωρίδα της Γάζας για το Ισραήλ και για να διασφαλιστεί ότι, για όσο διάστημα χρειαστεί, οι IDF θα ελέγχουν την ασφάλεια της Γάζας για να αποτρέψουν τον τρόμο από εκεί».



«Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου έδειξαν ότι όπου το Ισραήλ δεν διατηρεί τον έλεγχο ασφαλείας, ο τρόμος επιστρέφει και εγκαθίσταται και μας χτυπά». Αυτό έχει «αποδειχθεί ότι συμβαίνει και στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια. Και έτσι δεν θα εγκαταλείψω τον έλεγχο ασφαλείας σε καμία περίπτωση».



«Αν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Αν θέλουμε ασφάλεια, πρέπει να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον του κράτους του Ισραήλ, πρέπει να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Αυτό πρέπει να κάνει το Ισραήλ. και αυτό θα κάνει το Ισραήλ»,



Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί στην επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα μετά τον πόλεμο εκεί εναντίον της Χαμάς.



«Δεν θα υπάρξει μια πολιτική αρχή που θα εκπαιδεύει τα παιδιά της να μισούν το Ισραήλ, να σκοτώνουν Ισραηλινούς, να εξαλείφουν το κράτος του Ισραήλ. Δεν μπορεί να υπάρξει μια αρχή που να πληρώνει τις οικογένειες των δολοφόνων [ποσά] με βάση τον αριθμό που δολοφόνησαν. Δεν μπορεί να υπάρξει μια αρχή της οποίας ο αρχηγός δεν έχει καταδικάσει ακόμα τη φοβερή σφαγή [της 7ης Οκτωβρίου] 30 ημέρες αργότερα», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΠΑ Μαχμούντ Αμπάς.



«Πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε τον έλεγχο ασφαλείας».



Αναφερόμενος στις ευρέως διαδεδομένες αναφορές για πιθανές συμφωνίες ομήρων, επισήμανε ότι «όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε, θα το πούμε στις οικογένειες και θα το φέρουμε στην κυβέρνηση. Μέχρι τότε, η σιωπή είναι χρυσός».



Τόνισε ότι η επιστροφή των ομήρων είναι «κεντρικός στόχος του πολέμου». «Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων μας», ξεκαθάρισε ο κ. Νετανιάχου.



Ζήτησε επίσης την παγκόσμια υποστήριξη για την αντίθεσή του σε κατάπαυση του πυρός χωρίς επιστροφή των ομήρων, προτρέποντας τους Αμερικανούς να συμμετάσχουν στην απαίτηση για την καταστροφή της Χαμάς, η οποία, όπως είπε, αποτελεί κίνδυνο και για τους ίδιους. «Το καταλαβαίνουν αυτό και οι περισσότεροι Αμερικανοί» παρατήρησε.



Όπως δήλωσε, εργάζεται για να διασφαλίσει τη διεθνή υποστήριξη για τον ισραηλινό στρατό, προσθέτοντας ότι στον απόηχο των θηριωδιών της Χαμάς, «όλοι στον ελεύθερο κόσμο έχουν ηθική υποχρέωση να υποστηρίξουν το Ισραήλ».



Προέτρεψε δε τους αραβικούς αρχηγούς κρατών που συνεδρίαζαν το Σάββατο στο Ριάντ «να πάρουν θέση ενάντια στη Χαμάς». Η τρομοκρατική ομάδα έχει απλώς «φέρει την καταστροφή στη Γάζα. μόνο αιματοχυσία και φτώχεια. Επιπλέον, είναι αναπόσπαστο μέρος του άξονα του τρόμου και του κακού του Ιράν, και αυτός ο άξονας θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο και ολόκληρο τον αραβικό κόσμο».



Ανέφερε ότι, σε ορισμένες χώρες, οι μειονότητες πιέζουν τους ηγέτες: «Μην υποχωρείτε στην πίεση. Ο δικός μας πόλεμος είναι ο δικός σας πόλεμος». Το Ισραήλ πρέπει να κερδίσει για το καλό του και για τον κόσμο.



Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τίμησε τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη κατά των μελών της Χαμάς στην χερσαία εισβολή στη Γάζα.



«Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε αντάξιοι της θυσίας και του ηρωισμού τους», είπε ο Νετανιάχου. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής» διεμήνυσε.



«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός από τη νίκη... Θα νικήσουμε τη Χαμάς και θα φέρουμε πίσω τους αιχμαλώτους μας», δεσμεύτηκε.



Όπως είπε, ο Ισραηλινός Στρατός βρίσκεται μέσα στην πόλη της Γάζας, «στα περίχωρα» του νοσοκομείου Σίφα. Ανάμεσα στους πολλούς τρομοκράτες που σκοτώθηκαν, δήλωσε, είναι πολλοί από αυτούς που ηγήθηκαν των σφαγών της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Από τον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ μέχρι τη βάση (της οργάνωσης), όλοι αυτοί οι τρομοκράτες είναι προορισμένοι να πεθάνουν, προειδοποίησε.



Στρέφοντας προς τα βόρεια σύνορα, προειδοποίησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ να μην επέμβει στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως είχε κάνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γκάλαντ. «Θα είναι το λάθος της ζωής σας, και θα καθόριζε τη μοίρα του Λιβάνου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

