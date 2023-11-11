Κροατία: Απομακρύνθηκε ο υπουργός Άμυνας, μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο

Ο υπουργός Άμυνας της Κροατίας Μάριο Μπάνοζιτς αποπέμφθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά την οποία έχασε τη ζωή του οδηγός ενός άλλος οχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο Μπάνοζιτς, που οδηγούσε το προσωπικό αυτοκίνητό του, προσέκρουσε σε ένα ημιφορτηγό καθώς αναχωρούσε από την πόλη Βίνκοβτσι, νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Πλένκοβιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του οδηγού του ημιφορτηγού.

«Απομάκρυνα τον υπουργό Μπάνοζιτς από τα καθήκοντα του», πρόσθεσε. «Πληροφορηθήκατε τις συνθήκες του δυστυχήματος. Εκφράζουμε τη λύπη και την ανησυχία μας για την κατάσταση της υγείας του υπουργού, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ο 44χρονος Μπάνοζιτς τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μάρκο Μίλιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

