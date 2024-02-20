Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά ισραηλινού εμπορικού πλοίου και αμερικανικών στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον ισραηλινού εμπορικού πλοίου, του φορτηγού «MSC Silver», στον Κόλπο του Άντεν.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία συμπλήρωσε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίσης επίθεση με drones εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και εναντίον της πόλης Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό εκφράζουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους και ασκούν πίεση στο Ισραήλ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

