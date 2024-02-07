Τα ίχνη ενός ελικοπτέρου του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ αναζητούν τα συνεργεία διάσωσης στην Καλιφόρνια τα οποία χάθηκαν τη νύχτα, όπως δήλωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters.
Η εξαφάνιση του ελικοπτέρου CH-53E Super Stallion, με πενταμελές πλήρωμα, έγινε αντιληπτή όταν καθυστέρησε να προσγειωθεί στον Αεροπορικό Σταθμό Πεζοναυτών στην Miramar της Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Ντιέγκο. Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από την αεροπορική βάση Creech στη Νεβάδα, περίπου 40 μίλια (60 χλμ) βορειοδυτικά του Λας Βέγκας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σώμα Πεζοναυτών.
Τις προσπάθειες εντοπισμού του συντονίζει η 3η Πτέρυγα Πεζοναυτικών Αεροσκαφών μαζί με το Τμήμα Σερίφη της κομητείας του Σαν Ντιέγκο και την Πολιτική Αεροπορική Περιπολία, ανέφεραν οι Πεζοναύτες.
