Πυραυλικό χτύπημα σε όχημα που επέβαιναν υψηλόβαθμα στελέχη οργάνωσης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ σε συνοικία της ανατολικής Βαγδάτης.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της πρωτεύουσας του Ιράκ, ακούστηκαν δύο τουλάχιστον ισχυρές εκρήξεις, πριν το όχημα τυλιχτεί στις φλόγες.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε τρεις ρουκέτες εναντίον ενός αυτοκινήτου 4X4» στη συνοικία Μαστάλ της ανατολικής Βαγδάτης, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ζητώντας να μην κατονομαστεί. Μια δεύτερη πηγή ασφαλείας που επιβεβαίωσε την επίθεση δήλωσε ότι το όχημα αυτό μετέφερε "ηγετικό στέλεχος των Χασντ ας Σάαμπι" ("Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης"), ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών που έχουν ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις και περιλαμβάνει ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ηγετικά στελέχη ένοπλης φιλοϊρανικής ομάδας σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσαν μια πηγή ασφαλείας και ένα στέλεχος της οργάνωσης που αποτέλεσε στόχο. Ο ένας εξ αυτών ήταν υπεύθυνος για τον "στρατιωτικό φάκελο" στη Συρία, είπε το στέλεχος της οργάνωσης.

Οι εικόνες από το σημείο είναι ενδεικτικές:

🚨🚨🚨

Wow!!



The assassination operation that occurred recently in Baghdad, by a drone.



It's only a matter of time before the identities of those assassinated are revealed. pic.twitter.com/mxfKmvBBM6 — Omar Abu Layla (@OALD24) February 7, 2024

Άλλο βίντεο από κάτοικο της Βαγδάτης δείχνει ένα αυτοκίνητο να φλέγεται ολοσχερώς, ενώ πιθανολογείται ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν οι Φρουροί της Επανάστασης.

A leader of an IRGC affiliated militias was targeted in Baghdad/Iraq. pic.twitter.com/d9haxZo86P — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) February 7, 2024

BREAKING | US drone strikes target a car in east Baghdad. pic.twitter.com/XXWoSg9UEz — The Cradle (@TheCradleMedia) February 7, 2024

Σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, το πλήγμα είχε στόχο "δύο ηγετικά στελέχη της Κατάεμπ Χεζμπολάχ (ή Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ)", μιας ισχυρής ιρακινής ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι. Η Κατάεμπ Χεζμπολάχ συμμετείχε τους τελευταίους μήνες στις δεκάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων και εκείνων του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη συνοικία αυτή είδε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν αποκλείσει το σημείο.

Σχεδόν πριν από μια εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιδρομές στη Συρία και το Ιράκ εναντίον στόχων των επίλεκτων ιρανικών δυνάμεων και ένοπλων φιλοϊρανικών ομάδων ως αντίποινα για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 28 Ιανουαρίου κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες που στάθμευαν σε αμερικανική βάση της ιορδανικής ερήμου, στα σύνορα με τη Συρία.

Επί εβδομάδες, το Ιράκ δεν μπορεί να ξεφύγει από τις περιφερειακές εντάσεις, παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες με τους Αμερικανούς και Ιρανούς κυρίως εταίρους του.

