Ιντερπόλ: Ιταλός φυγάς που φέρεται να συνδέεται με την καλαβρέζικη μαφία συλλαμβάνεται στην Κολομβία

Πενηνταπεντάχρονος ιταλός φυγάς, που φέρεται να συνδέεται με την καλαβρέζικη μαφία, τη Ντράνγκετα, καταζητούμενος για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη νότια Αμερική στην Ευρώπη, συνελήφθη στην Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Ιντερπόλ.

Σε βάρος του Μάσιμο Τζιλιότι είχε εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση —διεθνές ένταλμα σύλληψης— από τη διεθνή αστυνομική υπηρεσία κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, κράτους μέλους της, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο θεσμός με έδρα τη Λιόν (νότια Γαλλία).

Ο ύποπτος συνελήφθη από την κολομβιανή αστυνομία αφού «μέλη του επιχειρησιακού τμήματος ερευνών των καραμπινιέρων (σ.σ. της ιταλικής χωροφυλακής) της Μπολόνιας ανέλυσαν και διένειμαν πληροφορίες» της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας Ευρωπόλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε ούτε την ημερομηνία, ούτε την ακριβή τοποθεσία της σύλληψης.

Ο εντοπισμός του υπόπτου ήταν αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος της Ιντερπόλ που έχει βαφτιστεί I-CAN («συνεργασία της Ιντερπόλ εναντίον της Ντράνγκετα») στη Λιόν, με την υποστήριξη ιταλού αστυνομικού στην Κολομβία.

«Η έρευνα για τον ύποπτο επιταχύνθηκε στη νότια Αμερική αφού το πρόγραμμα I-CAN ειδοποίησε τον Σεπτέμβριο για τον φυγά τις αρχές της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Δομινικανής Δημοκρατίας, του Παναμά και της Βενεζουέλας», αναφέρει ακόμη το δελτίο Τύπου της Ιντερπόλ.

Αφότου δημιουργήθηκε το 2020, το I-CAN έχει διευκολύνει τη σύλληψη 93 φυγάδων σε διεθνές επίπεδο, κατά την Ιντερπόλ, διεθνή οργανισμό με 195 κράτη μέλη και 800 εργαζομένους στη Λιόν, ο οποίος φέτος κλείνει έναν αιώνα ύπαρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

