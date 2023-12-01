Τζο Μπάιντεν: Παρά τις διαφωνίες μας εξαίρω την «οξεία διάνοια» του πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χένρι Κίσιντζερ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξήρε χθες Πέμπτη την «οξεία διάνοια» του Χένρι Κίσιντζερ, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα πως συχνά διαπίστωνε πως είχε «βαθιές διαφωνίες» με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μας, διαφωνούσαμε συχνά. Και συχνά σθεναρά», ανέφερε ο ογδοντάρης Δημοκρατικός σε λακωνικό δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο μετά τον θάνατο της αμφιλεγόμενης μείζονος μορφής της αμερικανικής διπλωματίας που νωρίτερα φέτος έκλεισε τα 100 χρόνια. Όμως, από την πρώτη φορά που συναντήθηκαν, πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν, «η οξεία διάνοιά του και το βαθύ στρατηγικό του όραμα ήταν προφανή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

