Παναμάς: Ο υπουργός Εμπορίου παραιτείται

Ο υπουργός Εμπορίου του Παναμά Φεδερίκο Αλφάρο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως υπέβαλε την παραίτησή του, μερικά 24ωρα αφού το ανώτατο δικαστήριο του κράτους της κεντρικής Αμερικής αποφάνθηκε ότι σύμβαση του παναμαϊκού δημοσίου με την καναδική εταιρεία First Quantum Minerals ήταν αντισυνταγματική.

Ήταν το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας αυτό που χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την FQM για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου μεταλλείου χαλκού της κεντρικής Αμερικής, η οποία ξεσήκωσε κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, ιδίως επειδή κρίθηκε πως ήταν υπερβολικά ευνοϊκή για την καναδική εταιρεία.

Στην επιστολή παραίτησής του που υπέβαλε στον πρόεδρο και δημοσιοποίησε μέσω X (του πρώην Twitter) και άλλων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Αλφάρο αναφέρεται εκτενώς στη σύμβαση και στην απόφαση του δικαστηρίου.

Η ετυμηγορία «ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τη χώρα», προειδοποιεί, κάνοντας λόγο για «απώλεια θέσεων εργασίας», «οικονομική αστάθεια», «διεκδικήσεις επενδυτών» σε διεθνή δικαστήρια και την υποβάθμιση του αξιόχρεου του Παναμά από οίκους αξιολόγησης.

Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Λαουρεντίνο Κορτίσο, ονόμασε τον Χόρχε Ριβέρα αντικαταστάτη του Φεδερίκο Αλφάρο, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της προεδρίας.

Ο κ. Κορτίσο ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα σεβαστεί την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, ότι θα ξεκινήσει διαδικασία —«συντεταγμένη και ασφαλή»— για να κλείσει το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού της κεντρικής Αμερικής αφού «παραληφθεί η επίσημη ανακοίνωση της απόφασης που ανακηρύσσει τη σύμβαση αντισυνταγματική και αφού δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη.

Ο νέος υπουργός Εμπορίου Ριβέρα ανέφερε σε δική του ανακοίνωση Τύπου πως οι υπηρεσίες του μελετούν το πώς θα ενεργήσουν για να συμμορφωθούν προς την απόφαση και πώς θα συντονιστούν με συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

