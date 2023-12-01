Ο στρατός του Ισραήλ διαμηνύει πως είναι έτοιμος να «πλήξει ανά πάσα στιγμή» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «ανά πάσα στιγμή».

«Είμαστε έτοιμοι για την επίθεσή μας (...) είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε ανά πάσα στιγμή», είπε ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού.

Απομένουν μερικές ώρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας ανακωχής που άρχισε να εφαρμόζεται την περασμένη Παρασκευή και παρατάθηκε δυο φορές, την τελευταία για 24 ώρες.

Το πρωί της Πέμπτης, η Χαμάς ανέφερε πως οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν να παραλάβουν τα πτώματα τριών ομήρων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για μητέρα, το μωρό της, ηλικίας 10 μηνών, και 4χρονο αγοράκι.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Χαγκαρί αντέτεινε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι των τριών ομήρων και έκανε λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

