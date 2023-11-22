Η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που προβλέπει ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με παλαιστίνιους φυλακισμένους συμπεριλαμβάνει τρεις υπηκόους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους κορίτσι τριών ετών, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι γονείς του παιδιού αυτού –διευκρίνισε πως το μικρό του όνομα είναι Αμπιγκέιλ–, το οποίο θα κλείσει τα 4 του χρόνια την Παρασκευή, ήταν ανάμεσα στους 1.200 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έφοδο της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Στους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 14.100 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 5.840 παιδιά και πάνω από 3.900 γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Με βάση τη συμφωνία, η οποία κλείστηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ, είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι «περισσότεροι από 50» όμηροι της Χαμάς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αναμένει τις πρώτες απελευθερώσεις αύριο Πέμπτη το πρωί. Η συμφωνία προβλέπει επίσης διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, θύμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

