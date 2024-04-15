Ινδονησία: Τουλάχιστον 19 νεκροί, 2 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση

Κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους, ενώ άλλοι δύο αγνοούνται ακόμη στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, στην κεντρική Ινδονησία, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών χθες Κυριακή.

Τα πτώματα των θυμάτων και δυο επιζήσαντες βρέθηκαν σε χωριά της περιφέρειας Τάνα Τοράτζα που επλήγησαν το Σάββατο από την κατολίσθηση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουλεϊμάν Μαλία, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή.

«Καταμετράμε δύο νεκρούς (...) και αυτή τη στιγμή αναζητούμε ακόμη κι άλλα θύματα», είπε, διευκρινίζοντας πως αγνοούνται δυο άνθρωποι, που κατά τα φαινόμενα θάφτηκαν όταν χτύπησε η κατολίσθηση.

Στην Τάνα Τοράτζα σημειώθηκαν «ισχυρές βροχές την τελευταία εβδομάδα, στην πράξη χωρίς διακοπή», ανέφερε. Οι βροχοπτώσεις διάβρωσαν το έδαφος σε κατοικημένες περιοχή στην πλαγιά βουνού, προκαλώντας κατολισθήσεις που έθαψαν σπίτια με τους κατοίκους τους μέσα, εξήγησε.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, φαινόμενο που επιδεινώνει κατά τόπους η αποψίλωση των δασών.

Στις αρχές Μαρτίου, ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στη Σουμάτρα. Δεκάδες άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται στη νήσο.

Τον Δεκέμβριο, κατολίσθηση και πλημμύρες έπληξαν δεκάδες σπίτια και κατέστρεψαν ξενοδοχείο κοντά στη λίμνη Τόμπα, επίσης στη Σουμάτρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

