Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στεφάν Σεζουρνέ ανακοίνωσε ότι ο ιρανός πρεσβευτής στο Παρίσι θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί αυστηρό μήνυμα μετά την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει αντιστροφή ευθυνών. Οι Ιρανοί είναι αυτοί που επετέθησαν κατά του Ισραήλ...», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών στο κανάλι France 2 της δημόσιας τηλεόρασης.

Η Γαλλία προχώρησε σε αναχαιτίσεις για να προστατεύσει τις γαλλικές βάσεις την περιοχή, στην Ιορδανία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Ιράκ», δήλωσε ο Στεφάν Σεζουρνέ απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

«Αναλάβαμε τις ευθύνες μας διότι είμαστε παράγοντες της περιφερειακής ασφάλειας», πρόσθεσε.«Η ιρανική επίθεση δεν απειλούσε μόνο το Ισραήλ , αλλά αποτελούσε πλήγμα για την ασφάλεια των δυνάμεών μας και παραβίαζε τον εναέριο χώρο των αράβων εταίρων μας», είπε.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης σήμερα τον επιτετραμμένο της ιρανικής πρεσβείας στο Λονδίνο για να του επιδώσει το μήνυμα ότι η βρετανική κυβέρνηση καταδικάζει με δριμύτητα την ιρανική επίθεση.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ επιβεβαίωσε ότι η βρετανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε «πολλά» ιρανικά drones και απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία» στην περιοχή για την αποκλιμάκωση της έντασης. Εκκληση για αποκλιμάκωση απηύθυνε και ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πρεσβευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας εκλήθησαν στο υπουργείο Εξωτερικών για να τους διαβιβασθεί η διαμαρτυρία της ιρανικής ηγεσίας «για τις ανεύθυνες θέσεις ορισμένων αξιωματούχων των χωρών αυτών σε σχέση με την απάντηση του Ιράν στην σειρά ενεργειών του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των πολιτών και των συμφερόντων» του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

