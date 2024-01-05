Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δυο τρένων το πρωί στην Ινδονησία, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε τοπικό συρμό και το τρένο Τουρανγκά, γραμμή που συνδέει τη Σουραμπάγια (ανατολική Ιάβα) με την Μπαντούνγκ, στις 06:03 (τοπική ώρα· 01:03 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Κικαλενγκά, όχι μακριά από την πόλη Μπαντούνγκ, στην επαρχία της ανατολικής Ιάβας.

Το Τουρανγκά μετέφερε 287 επιβάτες, ενώ άλλοι 191 άνθρωποι βρίσκονταν στον συρμό του προαστιακού.

Το ένα από τα θύματα ήταν «συνοδός στο τρένο Τουρανγκά» και τα άλλα δύο δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, ανέφερε από την πλευρά του ο Αγέπ Χανέπι, εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας PT KAI.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τους συρμούς και διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Τόμπο.

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, αχανές αρχιπέλαγος όπου λεωφορεία, τρένα, ακόμη και αεροσκάφη είναι συχνά σε πολύ κακή κατάσταση και ελλιπώς συντηρημένα.

Τον Νοέμβριο, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση τρένου με μικρό λεωφορείο σε διάβαση στο ανατολικό τμήμα της Ιάβας.

Ενώ το 2015, παρόμοιο δυσύχημα, σύγκρουση συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου και μικρού λεωφορείου επίσης σε αφύλακτη διάβαση, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους στην Τζακάρτα

