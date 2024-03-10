Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Πεσισίρ Σελατάν της επαρχίας Δυτικής Σουμάτρας, εξωθώντας περίπου 70.000 ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

