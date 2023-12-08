Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τσενάι, στην νοτιοανατολική Ινδία, και στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στο οποίο βρίσκεται, από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που άρχισαν τη Δευτέρα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι και εργοστάσια κλειστά στην πόλη αυτή, κόμβο που φιλοξενεί μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ηλεκτρονικών και αυτοκινήτων, περίπου τέσσερις ημέρες αφού ο κυκλώνας Μιτσάουνγκ σάρωσε τις ακτές της.

India Today team tagged along with the Indian Navy team while they were distributing food to flood-affected residents of Madipakkam in Chennai. Here’s a ground report.#ReporterDiary (@shilpa1308) pic.twitter.com/H6BrtjMH80 December 7, 2023

PM @narendramodi approves India's first project to tackle urban floods after #Chennai delugehttps://t.co/aBvdxhVUak — IndiaToday (@IndiaToday) December 7, 2023

Kind men rescue stranded dogs during recent floods in India..🐶🐾❤️



Thank you..🙏pic.twitter.com/qnMVJMAwTA — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) December 7, 2023

Σύμφωνα με τις αρχές, κάποιες περιοχές χαμηλού υψομέτρου του κρατιδίου εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εθελοντές μεταφέρουν τρόφιμα και άλλες προμήθειες στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από τα νερά στα σπίτια τους σε φτωχές συνοικίες και άλλες περιοχές.

Η ευρύτερη περιοχή της Τσενάι φιλοξενεί εγκαταστάσεις των ινδικών μονάδων διαφόρων παγκόσμιων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Motor, Daimler και των παρόχων Foxconn και Pegatron της Apple.

Ενώ πολλές από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταϊβανέζικων Pegatron και Foxconn, επαναλειτούργησαν μέσα σε διάστημα μιας μέρας ή δύο μετά την έλευση του κυκλώνα, κάποια εργοστάσια του ομίλου TVS που βρίσκονται στις χειρότερα πληγείσες περιοχές δεν έχουν ανοίξει ακόμη, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής στην Τσενάι ανακοίνωσαν εργασία από το σπίτι για αυτήν την εβδομάδα, ενώ σχολεία και κολλέγια έκλεισαν. Κάποια σχολεία και κολλέγια μετατράπηκαν σε προσωρινά καταφύγια.

Οι πλημμύρες αυτήν την εβδομάδα στην Τσενάι ξύπνησαν μνήμες των εκτεταμμένων ζημιών που προκάλεσαν αυτές που είχαν σαρώσει την πόλη πριν από 8 χρόνια, στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 290 ανθρώπους.

Στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, που βρίσκεται βορειότερα και όπου ενέσκηψε αρχικά την Τρίτη το απόγευμα ο κυκλώνας, η ζημιά που προκλήθηκε είναι σχετικά περιορισμένη. Δρόμοι υπέστησαν ζημιές και δέντρα ξερριζώθηκαν από τα μέγαλα κύματα στις ακτές.

Ο υπουργός Άμυνας Ράτζνατ Σινγκ επισκέφθηκε την Τσενάι χθες, Πέμπτη, και ανακοίνωσε ότι το Νέο Δελχί θα αποδεσμεύσει δεύτερη δόση 4,5 δισεκατομμυρίων ρουπιών για να βοηθήσει το Ταμίλ Ναντού να διαχειριστεί τη ζημιά που υπέστη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης σχέδιο ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ρουπιών για την διαχείριση των ζημιών από τις πλημμύρες στην Τσενάι, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.