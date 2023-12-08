Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η ιδέα ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία to 2024 με τους όρους του Κιέβου δεν είναι ρεαλιστική.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την ιδέα «απολύτως μη ρεαλιστική», απαντώντας σε δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον προέκρινε ένα τέτοιο σενάριο, ανέφερε το Reuters.

Παράλληλα, σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων TASS - μια κίνηση που θα τον κρατήσει στην εξουσία μέχρι τουλάχιστον το 2030.

Ο 71χρονος Πούτιν, o οποίος ανέλαβε την προεδρεία της Ρωσίας από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία μέρα του 1999, έχει ήδη υπηρετήσει ως πρόεδρος για περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγεμόνα τςη χώρας από τον Ιωσήφ Στάλιν, ξεπερνώντας ακόμη και τη 18ετή θητεία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση μέσα στο Κρεμλίνο αφού παρασημοφόρησε με το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο της χώρας--το χρυσό αστέρι του ήρωα της Ρωσίας-- στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία.

