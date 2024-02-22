Ινδία: Το twitter κατέβασε λογαριασμούς που συνδέονται με τις διαμαρτυρίες των αγροτών

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ανακοίνωσε σήμερα ότι, έπειτα από εντολή της ινδικής κυβέρνησης, κατέβασε ορισμένους λογαριασμούς και αναρτήσεις που-- σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης-- συνδέονται με τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες αγροτών για τις χαμηλές τιμές πώλησης των καλλιεργειών τους.

Η πλατφόρμα (πρώην Twitter) δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το μπλοκάρισμα των λογαριασμών, αλλά ανέφερε ότι διαφωνεί με την κίνηση αυτή και ότι συνιστά περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει και πάλι τον αγώνα που δίνουν οι ξένοι τεχνολογικοί κολοσσοί που λειτουργούν στην Ινδία υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, η οποία έχει συχνά επικρίνει τις Google, Facebook και Twitter επειδή δεν έπραξαν αρκετά για να πατάξουν πλαστό ή "αντιινδικό" περιεχόμενο, όπως το χαρακτήρισε.

Το Χ ανακοίνωσε ότι η θέση του επί του ζητήματος συμφωνεί με την συνεχιζόμενη νομική πρόκληση εναντίον της εντολής μπλοκαρίσματος του περιεχομένου από την ινδική κυβέρνηση.

"Θα κατεβάσουμε αυτούς τους λογαριασμούς και τις αναρτήσεις μόνο στην Ινδία. Ωστόσο, διαφωνούμε με αυτές τις ενέργειες και υποστηρίζουμε ότι η ελευθερία της έκφρασης θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτές τις αναρτήσεις", έγραψε σε ανάρτησή της η αρμόδια διεύθυνση του Χ χωρίς να κατονομάζει τους λογαριασμούς.

Η ανακοίνωση γίνεται έπειτα από μια εβδομάδα διαδηλώσεων χιλιάδων Ινδών αγροτών, οι οποίοι έχουν καταλύσει 200 χιλιόμετρα βόρεια από το Δελχί αφότου η αστυνομία εμπόδισε την πορεία τους προς την πρωτεύουσα και έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον του πλήθους που επιχείρησε να προχωρήσει.

Η εφημερίδα Hindustan Times έγραψε ότι οι "έκτακτες" εντολές για μπλοκάρισμα των λογαριασμών δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση και αφορούν λογαριασμούς κάποιων αγροτικών οργανώσεων και υποστηρικτών τους.

Τα υπουργεία Εσωτερικών Υποθέσεων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

