Υεμένη: Πλοίο δέχθηκε επίθεση από δύο πυραύλους στα ανοικτά του Άντεν

Πλοίο επλήγη σήμερα από δύο πυραύλους με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αυτό, μια επίθεση που σημειώθηκε νοτιοανατολικά του Άντεν στην Υεμένη, ανακοίνωσε η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO).

«Πλοίο δέχθηκε επίθεση από δύο πυραύλους με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά», επεσήμανε η UKMTO, εξηγώντας ότι η επίθεση σημειώθηκε 70 ναυτικά μίλια από το Άντεν, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπό τις ΗΠΑ «δυνάμεις του συνασπισμού απαντούν στο περιστατικό».

Η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey επεσήμανε από την πλευρά της ότι πρόκειται για ένα βρετανικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο με σημαία Παλάου το οποίο κατευθυνόταν στην Ερυθρά Θάλασσα από την Ταϊλάνδη.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν σιίτες αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, επιτίθενται εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ αλ Μάντεμπ, ενεργώντας, όπως λένε, σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ έχουν σχηματίσει διεθνή συνασπισμό για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.