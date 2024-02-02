Η Ινδία απελευθέρωσε ένα περιστέρι, το οποίο παρέμενε φυλακισμένο επί οκτώ μήνες ως ύποπτο για κατασκοπεία, καθώς το ζώο τελικά αθωώθηκε, έγινε σήμερα γνωστό από την Peta, την οργάνωση για την υπεράσπιση των ζώων.

Το πουλί είχε συλληφθεί το Μάιο να μεταφέρει ένα «δυσανάγνωστο μήυνυμα» και είχε τεθεί υπό κράτηση σε κτηνιατρική κλινική της Βομβάης (δυτική Ινδία), πριν αφεθεί ελεύθερο στις 30 Ιανουαρίου από την αστυνομία, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India, το μήνυμα ήταν γραμμένο στην κινεζική, πράγμα που ανησύχησε τους ερευνητές.

«Η αστυνομία είχε αρχίσει διαδικασία για κατασκοπεία σε βάρος του πουλιού, όμως έκλεισε το φάκελο αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της», αναφέρει η εφημερίδα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να έχει επίσημη επιβεβαίωση.

Οι συλλήψεις ταξιδιωτικών περιστεριών για κατασκοπεία δεν είναι σπάνιες στην Ινδία. Το 2016, ένα απ' αυτα είχε φυλακιστεί αφού συνελήφθη κοντά στα πακιστανικά σύνορα ενώ μετέφερε ένα μήνυμα απειλητικό για τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

