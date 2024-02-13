Στους δρόμους εχουν βγει χιλιάδες αγρότες και στην Ινδία, οι οποίοι ζητούν την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής πώλησης για τα προϊόντα τους, καθώς και τη διαγραφή χρεών.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεών τους με την κυβέρνηση, ένα μεγάλο κομβόι με τρακτέρ ξεκίνησε σήμερα από τα γειτονικά κρατίδια Πουντζάμπ, Χαριάνα και Ουτάρ Πραντές προς το Νέο Δελχί.

«Οι αγρότες από όλη τη χώρα είναι έτοιμοι να κάνουν πορεία προς το Νέο Δελχί από την Τρίτη, αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας», δήλωσε ο Σουαράν Σινγκ Παντχέρ, επικεφαλής εθνικής ένωσης αγροτών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ινδίας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσουν τους αγρότες να φτάσουν ως την πρωτεύουσα και να διαδηλώσουν.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ινδίας μετέδωσαν εικόνες από πυκνούς καπνούς από τα δακρυγόνα που έριξαν οι δυνάμεις ασφαλείας κοντά στην Αμπάλα, βόρεια του Νέου Δελχί.

Μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας έχουν στήσει στους βασικούς άξονες που οδηγούν στην ινδική πρωτεύουσα τεράστια οδοφράγματα με τσιμεντένιες πλάκες και συρματόπλεγμα προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να εισέλθουν στο Νέο Δελχί.

«Έχει αναπτυχθεί το μέγιστο των δυνάμεων», δήλωσε στο AFP ο Ρανζάι Ατρίσια, αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας του Νέου Δελχί.

Επιπλέον, στην ινδική πρωτεύουσα έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε συγκέντρωση περισσότερων από πέντε ατόμων.

Φτώχεια και χρέη πνίγουν τους αγρότες

Χιλιάδες αγρότες αυτοκτονούν κάθε χρόνο στην Ινδία λόγω της φτώχειας, των χρεών και των επιπτώσεων που έχουν στις σοδειές τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή.

Το 2020 δεκάδες χιλιάδες Ινδοί αγρότες είχαν κατασκηνώσει στις εισόδους του Νέου Δελχί διαμαρτυρόμενοι για την αγροτική μεταρρύθμιση που προωθούσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Η διαμαρτυρία τους διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, ως το φθινόπωρο του 2021, ενώ στη διάρκεια διαδηλώσεων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 700 άνθρωποι. Στις 26 Ιανουαρίου 2021, την Ημέρα της Δημοκρατίας, οι αγρότες έσπασαν τα οδοφράγματα της αστυνομίας και εισήλθαν στο Νέο Δελχί.

Οι αγρότες έχουν μεγάλο πολιτικό βάρος στην Ινδία εξαιτίας του αριθμού τους. Η απειλή νέων διαδηλώσεων έρχεται την ώρα που πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές του Απριλίου.

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού του 1,4 δισεκ. κατοίκων της Ινδίας ζουν από τη γεωργία, η οποία αποτελεί σχεδόν το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

