Η Ρωσία προειδοποιεί τη Δύση: Θα αντιδράσουμε «πολύ σκληρά» αν «κλαπούν» πόροι μας

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τη Δύση ότι η Μόσχα θα αντιδράσει σκληρά αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατασχέσουν ρωσικούς πόρους αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν απαγορεύσει τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας και το υπουργείο Οικονομικών, παγώνοντας ρωσικούς πόρους αξίας περίπου 300 δισεκ. δολαρίων που βρίσκονται στη Δύση.

Η ΕΕ εξέδωσε χθες Δευτέρα απόφαση για τη δέσμευση των έκτακτων εσόδων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική χρήση τους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Είναι κλοπή: πρόκειται για σφετερισμό κάποιου πράγματος που δεν σας ανήκει», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Sputnik.

Η Ζαχάροβα επεσήμανε ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι «εξαιρετικά σκληρή», καθώς η Μόσχα εκτιμά ότι ουσιαστικά έχει να κάνει με κλέφτες.

«Με δεδομένο ότι η χώρα μας το έχει χαρακτηρίσει κλοπή, η στάση μας θα είναι αυτή (που ταιριάζει) απέναντι σε κλέφτες», τόνισε η Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

